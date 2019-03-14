Клос: матч с «Зенитом» — важное испытание, но мы будем играть с улыбкой

Волейболист польской «Скры» Кароль Клос поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Белхатуве (Польша) сегодня, 14 марта.

«Нам очень приятно стать участниками такого матча. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свой лучший волейбол. Нам нужно сыграть хорошо, и если мы сделаем это, то сможем навязать борьбу „Зениту“. Лично для меня это будет интересное приключение. Мы сможем проверить свои силы на фоне одной из лучших команд. Это самое важное испытание для нас, но мы сыграем с улыбкой», — приводит слова Клоса официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.



Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 20 марта.