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Сербка Эрич, которая была депортирована из России, вернулась в Саратов

Сербка Эрич, которая была депортирована из России, вернулась в Саратов
Волейбол / Суперлига женщины

Сербская волейболистка Сладжана Эрич, которая в декабре подписала контракт с «Протоном-Саратов», а в феврале была депортирована на родину, вернулась в Саратов. 12 марта она посетила тренировку команды.

По данным «Комсомольской правды — Саратов», Эрич не будет играть за «Протон», пока клуб не погасит задолженность. С декабря 2018 года ей ещё ни разу не выплатили зарплату.

«Я хотел, чтобы она с нами была, она с нами тренируется, нам здорово помогает. Но про все эти юридические контракты я не в курсе. Не могу сказать точно, что дальше, я рад буду, если она станет частью команды. У меня нет информации о контракте, по юридической части не могу ничего сказать, это вопросы к менеджменту клуба», — сказал главный тренер команды Сергей Ермишин.

Последнюю игру за саратовский клуб она провела против санкт-петербургской «Ленинградки» 20 января. При перелёте в Челябинск на игру 27 января Эрич задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево. В итоге волейболистку задержали на три дня, после чего решением суда депортировали из страны.

Сербскую волейболистку «Протона-Саратов» депортировали из России
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