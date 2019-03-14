Сербка Эрич, которая была депортирована из России, вернулась в Саратов

Сербская волейболистка Сладжана Эрич, которая в декабре подписала контракт с «Протоном-Саратов», а в феврале была депортирована на родину, вернулась в Саратов. 12 марта она посетила тренировку команды.

По данным «Комсомольской правды — Саратов», Эрич не будет играть за «Протон», пока клуб не погасит задолженность. С декабря 2018 года ей ещё ни разу не выплатили зарплату.

«Я хотел, чтобы она с нами была, она с нами тренируется, нам здорово помогает. Но про все эти юридические контракты я не в курсе. Не могу сказать точно, что дальше, я рад буду, если она станет частью команды. У меня нет информации о контракте, по юридической части не могу ничего сказать, это вопросы к менеджменту клуба», — сказал главный тренер команды Сергей Ермишин.

Последнюю игру за саратовский клуб она провела против санкт-петербургской «Ленинградки» 20 января. При перелёте в Челябинск на игру 27 января Эрич задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево. В итоге волейболистку задержали на три дня, после чего решением суда депортировали из страны.