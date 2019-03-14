Нгапет: после того как я подал эйс в «пятую» зону, Алекно даже не глянул на меня

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с польским «Гданьском» со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

«Я здорово чувствовал себя в первом сете и старался зарядить энергией партнёров, но делать на это на протяжении пяти сетов очень непросто. Все хотят обыграть „Зенит-Казань“! И до конца сезона нам предстоят подобные тяжёлые матчи, в которых соперникам будет нечего терять. Они будут играть против нас на 100%. „Гданьск“ показал именно это.

Они очень здорово сыграли против нас, нам было нелегко. Я счастлив, что команда справилась. Может быть, на бумаге мы и сильнее, но в спорте это не имеет никакого значения. Стоит сопернику добавить энергии в игре, как нам сразу же становится непросто, вне зависимости от того, кто играет против «Зенита».

Эйсы в концовке? Мне понравился этот момент. Очень важный момент матча. Я попробовал подать эйс. А тренер сказал мне не подавать в «пятую» зону, а подать в «первую». Если честно, я плохо ударил по мячу краем руки, и мяч полетел в «пятую». После этого тренер даже не посмотрел на меня и ничего не сказал. Но это был эйс, так что ничего страшного.

Я счастлив, что мы смогли одержать важную победу. Но нам надо играть лучше. Это была совсем не лёгкая игра для нас. Но такая победа очень важна для нашего духа», — сказал Нгапет в интервью клубному каналу.

Ответная игра пройдёт в Казани 19 марта.

Анастази — о проигрыше «Зениту-Казань»: горжусь своими игроками

Игрок «Гданьска»: матч с «Зенитом» стал лучшим в Лиге чемпионов для нас