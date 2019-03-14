Вольвич: после трёх эйсов Нгапета я ему сказал: «Всегда так уставай!»

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с польским «Гданьском» со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

«Видел этот зал, видел этих болельщиков. Команда в своём зале не хуже Кемерово, я считаю. Сегодня она это показала.

В середине третьего сета, когда мы горели, Владимир Романович Алекно вышел и сказал: «Делали так, теперь всё будем делать в обратную сторону». После игры я ему сказал: «Тактика сработала».

Они сегодня принимали, хорошо связующие пасовали. Это было не то, что мы видели по видео. Я три или четыре блока поставил. Задняя линия за меня была на самом деле.

Нгапет играл в своём стиле. Говорит: «Чего-то я устал в пятой партии». Я говорю: «Ты не устал, всё нормально». Он выходит, делает три эйса. Я — ему: «Эрвин, всегда так уставай».

Играем пока так, к сожалению. На это есть определённые причины. Слава богу, что побеждаем, и каждый знает, что ему нужно делать. Содержанием игры вряд ли довольны. Но та же третья партия по эмоциям дорогого стоит. Результатом я доволен. Я счастлив, мы летим домой», — сказал Вольвич в интервью клубному каналу.