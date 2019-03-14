Алекно: в раздевалке я под капельницей лежал

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с польским «Гданьском» со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

«С температурой стою, лежал под капельницей в раздевалке. Чтобы понимали, это было не пижонство, что я сидел.

Ничего у нас не случилось, мы выиграли. Это был не самый сложный матч — рабочая победа. Хорошая была игра. Едем домой с победой», — сказал Алекно в интервью клубному каналу.

Видеообзор матча доступен в аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.

Ответная встреча состоится в Казани 19 марта. Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Финал соревнований пройдёт в Берлине 18 мая.

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