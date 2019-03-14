Питерский «Зенит» потерпел первое поражение в волейбольной Лиге чемпионов

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» потерпели первое поражение в Лиге чемпионов. В первом четвертьфинальном матче «Зенит» на выезде в четырёх партиях уступил польской «Скре» со счётом 1:3 (18:25, 25:13, 22:25, 18:25). Самым результативным игроком матча стал Георг Грозер, принесший питерской команде 23 очка. 3 эйса подал Евгений Сивожелез.

Ответная встреча в Санкт-Петербурге пройдёт 20 марта.

Напомним, ранее первые четвертьфинальные матчи провели ещё два российских клуба: казанский «Зенит» выиграл у «Гданьска» (2:3), а московское «Динамо» уступило итальянской команде «Любе Чивитанова» (2:3).

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч

«Скра» (Польша) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).