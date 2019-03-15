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Пьяцца: питерский «Зенит» играл отлично, но «Скра» здорово защищалась

Пьяцца: питерский «Зенит» играл отлично, но «Скра» здорово защищалась
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер польской «Скры» Роберто Пьяцца прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:1 (25:18, 13:25, 25:22, 25:18).

«По моему мнению, мы провели очень хороший матч. В некоторых ситуациях мы могли сыграть даже лучше. В аналогичных моментах в Санкт-Петербурге мы должны быть идеальны. Теперь нужно расслабиться, впереди у нас выходной.

Начиная с субботы будем думать, как мы хотим сыграть в России. Наши соперники играли отлично, но мы здорово защищались. Ребята проделали прекрасную работу. Артур Шальпук на пути к возвращению на пик формы. Он вышел на площадку во втором сете, но в целом Милан Катич провёл изумительный матч.

Мне нужно думать о команде, а не об отдельных игроках. Может быть, Артур станет важной фигурой в ответном матче. Ещё не знаю", — цитирует Пьяццу официальный сайт ЕКВ.

Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.

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