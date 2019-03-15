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ВФВ объявила о создании второй мужской сборной России

ВФВ объявила о создании второй мужской сборной России
Волейбол / Сборная России

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко сообщил, что тренерский штаб и генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу будут представлены до конца марта, а также рассказал о создании второй сборной России.

Ранее стало известно, что новым главным тренером мужской сборной России стал финн Туомас Саммельвуо.

«Сейчас ведётся работа в этом направлении. Думаю, мы представим тренерский штаб и генерального менеджера до конца марта.

Создана вторая мужская команда, она выступит на Универсиаде. В числе задач — проверка перспективных волейболистов, которые затем будут привлекаться в первую команду", — приводит слова Шевченко ТАСС.

Летняя Универсиада-2019 пройдёт в Неаполе с 3 по 14 июля.

Саммельвуо рассказал, что намерен изменить в игре сборной России
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