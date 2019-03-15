Саммельвуо: надо смотреть правде в глаза – мы с «Галатасараем» играли плохо

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал вылет команды из Кубка ЕКВ. «Кузбасс» выиграл первый полуфинальный матч у турецкого «Галатасарая» в четырёх сетах. На выезде кемеровская команда проиграла 1:3. Судьба путёвки в финал решалась в «золотом» сете. Сильнее оказался «Галатасарай» — 15:10.



«Возможно, выиграв первый сет, мы подумали, что уже в финале. Турки на эмоциональной фоне переломили ход игры. Судьи, усталость или просто не наш день – нет, это не принимается. Надо смотреть правде в глаза – мы играли плохо, допускали много ошибок. Надо принять это как опыт, разобрать ошибки и двигаться дальше. Команда растёт именно через трудности и сложные моменты. Конечно, нам очень хотелось сыграть с «Трентино» в финале. Для дебютного сезона в еврокубках это было бы хорошим достижением. Но это спорт и жизнь, в которой нужно уметь проходить через сложные ситуации. В этой ситуации есть и позитивная сторона – теперь у нас чуть больше времени, чтобы потренироваться и подготовиться к плей-офф чемпионата России. В целом мне нравится как команда через работу справляется с поражением от «Галатасарая». В матче с «Динамо-ЛО» мы показали качественный волейбол.



Почему после игры я отметил Кобзаря? Я редко персонально отмечаю кого-то из игроков, но в этот раз мне захотелось это сделать, потому что он хорошо контролировал себя в важные моменты игры и очень хорошо вёл игру. Он умеет слушать и анализировать, у него большой потенциал», — цитирует Саммельвуо «Спорт Бизнес Online».

Саммельвуо также является главным тренером мужской сборной России.

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