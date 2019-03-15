Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Лямин и Величко проиграли в четвертьфинале этапа Мирового тура в Дохе

Лямин и Величко проиграли в четвертьфинале этапа Мирового тура в Дохе
Волейбол / Пляжный волейбол

В Дохе (Катар) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Никита Лямин и Игорь Величко не сумели пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представителям Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (10:21, 18:21).

За выход в финал испанцы поспорят с победителями противостояния Петр Кантор/Бартош Лосяк (Польша) — Николас Луцена/Филип Дальхауссер (США).

Вчера, 14 марта, российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которая напрямую из группы вышла в 1/8 финала, завершила борьбу за трофей, уступив представителям Катара Шерифу Юнуссу и Ахмеду Тиджану со счётом 1:2 (21:12, 18:21, 8:15).

Этап Мирового тура в столице Катара завершится 16 марта.

Лямин и Величко вышли в четвертьфинал этапа Мирового тура в Дохе
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент