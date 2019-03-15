Лямин и Величко проиграли в четвертьфинале этапа Мирового тура в Дохе

В Дохе (Катар) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Никита Лямин и Игорь Величко не сумели пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представителям Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (10:21, 18:21).



За выход в финал испанцы поспорят с победителями противостояния Петр Кантор/Бартош Лосяк (Польша) — Николас Луцена/Филип Дальхауссер (США).

Вчера, 14 марта, российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которая напрямую из группы вышла в 1/8 финала, завершила борьбу за трофей, уступив представителям Катара Шерифу Юнуссу и Ахмеду Тиджану со счётом 1:2 (21:12, 18:21, 8:15).

Этап Мирового тура в столице Катара завершится 16 марта.