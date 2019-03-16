Вербов: даже хорошо, что «Гданьск» в первом матче оказал такое сопротивление

Либеро казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Алексей Вербов прокомментировал непростую победу над польским «Гданьском» со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Не имена побеждают, а те, кто лучше играет в волейбол здесь и сейчас. «Гданьск» играл очень хорошо, а «Зенит» показал, наверное, не лучшую игру, но всё же одержал победу в гостях. Теперь будем готовиться к домашнему матчу. Думаю, даже хорошо, что нам оказали такое сопротивление, что нам пришлось переламывать игру. Но, подчеркну, если бы мы лучше провели концовку второй партии, где всё было в наших руках, то всё могло бы быть по-другому.



Если уж скатиться в статистику, то скажу, что в четвёртом сете у нас был приём – 74 процента, у соперника – 28. И при этих показателях мы проиграли партию! Не припомню, чтобы видел такое раньше. Это говорит о том, что мы дали им хорошо сыграть на тяжёлых мячах, а со своей атакой не справились так, как умеем это делать. Они молодцы, но и нам нужно играть лучше. Мне кажется, в какой-то момент команда потеряла уверенность.



Не будем забывать, что дома и стены помогают. Это будет решающим фактором. Конечно, мы должны сделать определённые выводы, но надеюсь, что палка дважды подряд не стреляет. И если проведём матч более сконцентрированно, то проблем у нас не будет. Знаем, что нам нужно побеждать, и мы будем играть только на победу.



Не могу сказать, что мы должны что-то поменять тактически. Мы знаем что делать, как делать. Если серьёзно отнесёмся к этому матчу – а мы отнесёмся! – то всё должно быть нормально. Мастерства и желания победить у нас хватает, так что, надеюсь, всё будет хорошо», – сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.