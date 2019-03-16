Казанское «Динамо» обыграло «Динамо-Метар» в женской волейбольной Суперлиге

В 21-м туре чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги казанское «Динамо» на выезде в четырёх партиях выиграло у «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:21, 25:17).

В активе «Динамо» (Казань), которое идёт на третьем месте в турнирной таблице, стало 18 побед (52). Клуб из Челябинска по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е место (5).

В заключительном, 22-м туре предварительного этапа казанское «Динамо» 23 марта примет одноклубников из Краснодара, а «Динамо-Метар» на следующий день встретится в гостях с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

21-й тур



«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Казань) — 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 17:25).