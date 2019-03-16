Москва взяла верх над Краснодаром в динамовском дерби ЧР по волейболу

Лидер чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги московское «Динамо» одержало 19-ю победу в сезоне. В выездном матче 21-го тура москвички в трёх партиях обыграли одноклубниц из Краснодара со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:18).

Краснодарское «Динамо» потерпело девятое поражение, но осталось на пятом месте в турнирной таблице Суперлиги.

В матчах заключительного, 22-го тура соревнований краснодарское «Динамо» 23 марта на выезде встретится с казанскими одноклубницами, а московское «Динамо» на следующий день примет на своей площадке калининградский «Локомотив».

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21-й тур

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (16:25, 21:25, 18:25).