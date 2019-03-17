Дьяков: волейболистки «Динамо» выполнили все поставленные задачи

Старший тренер женской волейбольной команды «Динамо» (Москва) Дмитрий Дьяков подвёл итоги матча 21-го тура Суперлиги, в котором москвички одержали 19-ю победу в сезоне. Лидер чемпионата России в родных стенах нанёс поражение одноклубницам из Краснодара со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:18).

«Сегодня готовились к следующей игре в Лиге чемпионов. Всё-таки хотели держать состав боевой, который у нас играл в последнем матче. В первую очередь хочу поздравить девчонок с победой, с хорошей и уверенной игрой. Команда сыграла хорошо. Те задачи и установки, которые были поставлены, они выполняли.



Что скажу о сопернике? Всё, что мы до игры про них знали, всё это и подтвердилось. Какого-то особого удивления нет», — приводит слова Дьякова официальный сайт ВФВ.