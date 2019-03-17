Константинов: когда дважды упускаешь инициативу, на победу можно не надеяться

Наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение команды со счётом 2:3 (25:18, 21:25, 20:25, 25:13, 9:15) в матче 25-го тура мужской волейбольной Суперлиги с «Белогорьем».

«Начали сегодня хорошо, но потом упустили инициативу. Вернулись в игру поздновато, только в четвёртой партии нашли свою игру, однако затем опять упустили инициативу. Когда два раза упускаешь инициативу, особенно в гостях, нельзя надеяться, что выиграешь. Сегодня не показали той ровной игры, которая нужна против команды высокого уровня, такой как «Белогорье», — цитирует Константинова официальный сайт белгородского клуба.

Перед матчем «Белогорье» занимало пятое место в турнирной таблице, опережая «Локомотив» только по дополнительным показателям. Теперь в активе белгородцев 17 побед в 25 матчах, а у «железнодорожников» — 16 побед.