Ушаков: краснодарское «Динамо», наверное, сковал страх перед лидером Суперлиги

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков проанализировал поражение со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 18:25) в матче 21-го тура женской волейбольной Суперлиги с одноклубницами из Москвы.

«Динамо» Москва – очень сильный соперник. Но даже с таким сильным соперником, если бы мы выполнили то немногое, что разбирали на собрании, думаю, игра была бы чуть-чуть интереснее.



Москвички забивали очень лёгкие мячи? Наверное, страх сковал перед соперником, перед фамилиями. Гончарова, Огненович, Щербань, Гавелкова – это всё игроки мирового уровня. Поэтому, может быть, кто-то испугался", – приводит слова Ушакова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Краснодарское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. Столичный клуб остаётся на первом месте.