Воронков: «Локомотив» допускал много ошибок, будем разбираться с причинами

Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков пообщался с прессой после победы над «Минчанкой» со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) в матче 21-го тура российской Суперлиги.

«Результатом мы довольны, а игрой – не совсем. Допускали много ошибок. Будем разбираться в причинах. Но игроки «Минчанки» рисковали, у них выхода на было, ведь они борются за место в плей-офф. Нам нужно было выдержать подачу соперников, и мы с этим, в принципе, справились. Впереди у нас – заключительная игра регулярного чемпионата с московским «Динамо». Будем настраиваться на победу, но придётся непросто, ведь «Динамо» и чемпион России, и обладатель Кубка. И сдавать свои позиции не собирается», – цитирует Воронкова официальный сайт «железнодорожников».