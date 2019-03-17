Брянский: в ключевых моментах волейболисты «Урала» показали сверхэнергию

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский остался разочарован поражением команды со счётом 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15) в матче 25-го тура мужской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19 с уфимским «Уралом».

«Уралу» в этом матче было нужно больше в ключевых моментах, чем нам. Они показали сверхэнергию в ключевые моменты. Мы работали, этот матч нам ничего не приносил. Сейчас команда работает под нагрузкой и готовится к матчам плей-офф и в Лиге чемпионов. Хотелось бы выиграть этот матч, но это волейбол. Нам надо посмотреть всех игроков и дать игровую практику всем», — цитирует Брянского официальный сайт бело-голубых.

«Урал» одержал десятую победу в текущем национальном первенстве и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.