Карполь: после лёгкой победы в 1-й партии «Уралочка» решила, что соперник сдался

Старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, в котором его подопечные в гостях обыграли «Ленинградку» со счётом 3:1 (25:12, 20:25, 25:23, 25:14).

«Достаточно хорошо вошли в первую партию. Практически всё получалось, зарядили хорошую подачу. Во второй партии остыли, перестали подавать агрессивную подачу. В атаке тоже не хватило агрессии. И перестали нормально защищаться. Как только в концовке партии смогли переломить ход игры и снова начали хорошо подавать, всё начало получаться. Когда хорошо подаём, у нас всё получается. Как только ослабляем подачу, начинаются проблемы в других элементах.

Девочки на собрании были настроены. Но, видимо, легко обыграв соперника в первой партии, подумали, что он сдался. А «Ленинградка» не сдавалась. За счёт этого и появились проблемы", — цитирует Карполя официальный сайт санкт-петербургского клуба.