Маричев: «Енисей» играл самоотверженно, с желанием — девчонки молодцы

Главный тренер «Енисея» Юрий Маричев похвалил красноярскую команду после победы со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:23) в матче 21-го тура женской волейбольной Суперлиги с «Сахалином».

«Очень понравились две первые партии, и третья сначала шла по нашему сценарию, но немножко не задалась концовка. Нужно просто сделать выводы по концовке третьей партии — почему так получилось, и двигаться вперёд. А так хочу поздравить всех зрителей, болельщиков и команду с победой. Девчонки молодцы сегодня, играли самоотверженно, с желанием — то, что и нужно для команды.

Бывают такие моменты, когда у соперника начинает получаться всё. И вот здесь в этой ситуации самое главное — не делать своих ошибок. Может соперник выиграть, но если мы им не поможем ни приёмом или ударом в аут — будет гораздо лучше. После 20 очков всё-таки, когда мы снялись, мы практически не сделали ни одной ошибки и за счёт этого выиграли", – цитирует Маричева пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.