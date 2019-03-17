Пясковский: «Югра-Самотлор» хотела подарить праздник болельщикам волейбола

Главный тренер команды «Югра-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом» (3:2).

«Хотели подарить праздник болельщикам волейбола. Эта победа для зрителей.

За счёт чего удалось переломить ход неудачно складывающейся игры? За счёт команды. Много замен было, и каждый игрок выходил настроенным на победу. Это сработало.

«Факел» — команда европейского уровня. Там игроки сборной России и сборной Беларуси играют. Понятное дело, что они соперника перед встречей разбирают, тем более лидеров. И в первой партии они диагонального Уильямса остановили. Но Володя Якимов вышел и на этом же блоке сработал. Я думаю, впереди будут игры, где Линкольн нам поможет серьёзно. Легионер совсем не значит «робот». Это же не Леон. У него свой уровень. Он привносит разнообразие в атаке и на подаче. И мы очень надеемся на него и рассчитываем», — приводит слова Пясковского пресс-служба ВФВ.