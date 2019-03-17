Алекно: хотелось, чтобы резервисты «Зенита» победили, поймали кураж

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в домашнем матче 25-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» (3:2). Тренерский штаб «Зенита» оставил в запасе всех лидеров команды. Только Максим Михайлов в концовке второго сета вышел на усиление блока.

«Сладкая победа! Так хотелось, чтобы наши резервисты победили, чтобы они поймали кураж. Они играют мало, может быть, из-за этого начало игры было нервное. Я сам рыкнул два-три раза не по делу. Но в то же время это им помогло. Тот и кураж, и удовольствие, которые они получили, даже важнее результата, которого они добились. Плюс ещё волейбольные элементы получились. Конечно, были ошибки, но тяжело играть без ошибок после квадрата.

Лидеров не выпустил бы ни при каких обстоятельствах. У нас игра во вторник», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

19 марта казанская команда в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов примет польский «Гданьск».