Травица: одно очко в матче с лидером хорошо, но могло быть лучше

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом» (2:3).

«Могло быть по-другому, мы могли выиграть, но мы сделали очень много ошибок. У нас был не очень хороший приём, у «Зенита» по ходу матча он стал лучше. Мы играли хорошо на блоке и в защите, но допустили слишком много ошибок на приёме и на подаче. Одно очко в матче с лидером хорошо, но могло быть лучше. Удачи «Зениту» в Лиге чемпионов!» — приводит слова Травицы пресс-служба «Зенита».

Из-за предстоящего 19 марта ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с польским «Гданьском» казанский клуб провёл игру национального первенства с «Енисеем» резервным составом.