Юркин: радости от того, что боролись, играли, старались, в команде нет

Старший тренер «Протона-Саратов» Сергей Юркин прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с «Заречьем-Одинцово» со счётом 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 22:25).



«Были хорошие отрезки, яркая игра, но поражение всё равно остаётся поражением. Радости от того, что боролись, играли, старались, в команде нет.



Причина поражения в том, что пока мы не можем решить проблему атаки. У «Одинцово» есть люди, которые могут на позиции диагональной атаковать много, сильно и хорошо. У нас тут выбор скуп, а качество игры оставляет желать лучшего. Пытаемся что-то исправить, ищем варианты, но побед нет. Это огорчает.



Мы перед игрой поняли, что играть Римма Гончарова не сможет. Это потеря для команды. Надеюсь, что мы её не потеряли надолго, а процесс лечения и восстановления не затянется.



Сколько времени Амага Джиоева уделяет во время тренировок подаче? Можете не поверить, но немного. Ну, просто потому что, когда мы отрабатываем свою подачу, Джиоева находится на той половине площадки, где мяч игроки принимают. Наверное, тут несколько причин — и талант, и желание Амаги работать. В волейболе полезно менять амплуа. Мы можем вспомнить примеры из мужского волейбола, когда Максим Михайлов вставал в доигровку, а Дмитрий Мусэрский – в диагональ. Тут важно, чтобы игрок хотел играть в новой позиции, понимал, что именно от него нужно. Тут у Джиоевой проблемы нет.



В каком составе мы поедем в Минск и первый тур плей-аут? На игру с «Одинцово» было заявлено 14 игроков, это позволяет использовать двух либеро. Если будет меньше игроков, меньше вариантов», — цитирует Юркина официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает 7-е место, «Протон-Саратов» — 12-е.