Любушкина: надеюсь, наш заболевший главный тренер будет доволен

Волейболистка московского «Динамо» Екатерина Любушкина и игрок краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина поделились впечатлениями от матча их команд в 21-м туре российской Суперлиги. Подопечные Константина Ушакова на своей площадке проиграли со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 18:25).



«У нас сейчас очень важный период и в команде, и в сезоне. Последние игры — уже с лидерами чемпионата, и в Лиге чемпионов кульминация. Поэтому мы сейчас по максимуму готовимся и должны показывать максимальный результат, чтобы быть постоянно в тонусе. Я думаю, у нас получилось почти всё, что мы хотели. По счёту 3:0. Я надеюсь, что наш заболевший и оставшийся в Москве главный тренер, будет доволен», — цитирует Любушкину официальный сайт ВФВ.



«Много чего не получилось. По установке могу сказать, что много не сделано из того, что требовалось. А так как «Динамо» Москва – команда очень высокого уровня, занимает первое место у нас в лиге, поэтому они не простят, если мы не будем играть так, как сказал нам тренер. Нам было тяжело что-то предпринять, плюс, конечно, ошибок мы больше совершили. Хорошая команда, хорошие игроки, хорошо играли. А мы могли сыграть лучше – это я точно знаю. Наша команда сыграла, не как команда. Не была единым целым. Один играл, второй играл… Надо, чтобы все вместе играли. Как это сделать? Надо приложить максимум усилий для этого. Не получилось», — сказала Перепёлкина.

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает первое место, краснодарское — пятое.