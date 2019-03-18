Матвеев: не умеет «Сахалин» играть концовки

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Супеплиги с красноярским «Енисеем» со счётом 0:3 (14:25, 15:12, 23:25).



«Мы пытались зацепиться за игру не только в последней партии, но и в предыдущих. Однако череда своих глупых ошибок, каких-то своих нестыковок, связанных со взаимодействием в связке нападающих… От этого у нас не получилось борьбы в первой и во второй партиях. В третьей ситуация изменилась. Дали серьёзную подачу в определённую зону, и завязалась уже от этого игра. Более надёжно стали играть уже с темпами. Но, к сожалению, не смогли дожать.

Опять моменты в конце третьей у нас появились. Не умеем мы играть концовки. Не умеем именно в стыковых моментах обыгрывать. Пока опыта не хватает", — цитирует Матвеева официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Енисей» занимает шестое место, «Сахалин» — восьмое.