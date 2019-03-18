Гончаров: российская Суперлига сильно отличается от белорусского чемпионата

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал поражение в матче 21-го тура женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 20:25).



«Большую роль в этом матче сыграл опыт, которого у волейболисток «Локомотива» больше. В концовке второй партии по равном счёте у нас получился заступ при атаке с задней линии, мы уступили в сете, который могли выиграть. Потеряли концентрацию…

Если же говорить в целом, то матч мне понравился. Наша команда показала бойцовские качества. Вообще, российская Суперлига сильно отличается от белорусского чемпионата. Здесь каждый мяч выигрывается с большим трудом. Наши девушки к такому ещё не до конца привыкли. Но мы очень хотим пробиться в плей-офф.

В заключительном туре нам нужно победить «Протон» и тогда у нас может получиться. Ну а Калининград – с победой в этом матче. Отрадно, что и мы не ударили в грязь лицом. И огромное спасибо болельщикам. Видно, как в Калининграде любят волейбол. Атмосфера в зале потрясающая. Я видел много матчей в Европе и мне есть, с чем сравнивать", — цитирует Гончарова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 2-е место, «Минчанка — 10-е.