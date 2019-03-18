Сикачёв: действиями игроков казанского «Динамо» я остался недоволен

Тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:21, 25:17).



«Мы остались недовольны действиями наших игроков, по всей видимости, сказывается усталость в конце чемпионата. Допустили слишком много неоправданных ошибок. Но даже при этом не должны были отдавать вторую партию. Но хотелось бы отдать должное и челябинским волейболисткам. Они сражались достойно», — приводит слова Сикачёва официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В заключительном, 22-м туре предварительного этапа казанское «Динамо» 23 марта примет одноклубниц из Краснодара, а «Динамо-Метар» на следующий день встретится в гостях с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).