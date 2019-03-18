Юрина: жаль, что команда начинает сыгрываться лишь к концу сезона

Старший тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 1:3 (16:25, 25:23, 21:25, 17:25).



«Думаю, болельщикам понравилась наша игра. Мы постарались дать бой одному из лидеров чемпионата и выглядели достойно. Жаль, что команда начинает сыгрываться лишь к концу сезона. Радует, что девочки все лучше друг друга понимают, сражаются и бьются до последнего за каждый мяч. Перспективы у команды есть. И очень важно сохранить тот костяк, который у нас сейчас есть», — приводит слова Юриной официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В заключительном, 22-м туре предварительного этапа казанское «Динамо» 23 марта примет одноклубников из Краснодара, а «Динамо-Метар» на следующий день встретится в гостях с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область).