Н. Гончарова стала самым результативным игроком 21-го тура женской Суперлиги

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроком 21-го тура российской Суперлиги, набрав 24 очка в матче с одноклубницами из Краснодара, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Действующий чемпион России одержал победу со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:18).



Лучшей на блоке стала волейболистка «Уралочки-НТМК» Екатерина Евдокимова. Она набрала 7 очков в матче с санкт-петербургской «Ленинградкой».



Ни одна из волейболисток не была отмечена в числе лучших на подаче. В этом туре никому из игроков не удалось выиграть на подаче более двух мячей.



Матчи заключительного, 22-го тура, российской Суперлиги пройдут 23-24 марта. Команды, занявшие места с первого по восьмое, выйдут в плей-офф.

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