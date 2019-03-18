Удрис: недооценки «Югры-Самотлор» не было, соперник классно сыграл

Доигровщик нижневартовской «Югры-Самотлор» Дмитрий Леонтьев и диагональный новоуренгойского «Факела» Артур Удрис поделились впечатлениями от матча их команд в 25-м туре российской Суперлиги. «Югра-Самотлор» одержала победу со счётом 3:2 (27:25, 19:25, 17:25, 25:21, 15:10).



«Мы профессионалы: это наша работа. С другой стороны, без эмоций, без особого настроя ничего не получится. Стоял, долго ждал своего шанса, и когда этот шанс мне предоставили помочь команде, старался изо всех сил и, слава богу, это получилось.



В концовке четвёртого сета я решил рисковать, конечно, потому что соперник очень серьёзный, и обычный накат не прокатит. Я считаю, что риск был оправдан. В пятой партии все хорошо сыграли. Все отдали полностью душу этой партии. И всё сложилось так хорошо, что мы всё-таки дожали соперника. Победа над таким сильным соперником всегда даёт уверенность. Перед такой важной игрой в Ярославле, я думаю, это большой шаг к нашей цели», — цитирует Леонтьева официальный сайт ВФВ.



«Недооценки не было. Мы готовились. Некоторые травмы игроков помешали, но и надо отдать должное сопернику. Они классно сыграли. Мне кажется, что мы подачу и приём проиграли. Не так уверенно подавали, противник хорошо принимал, но и в доигровке много высоких мячей не добили. Это разницу и сделало», — сказал Удрис.

В турнирной таблице «Факел» занимает 4-е место, «Югра-Самотлор» — 13-е.