Титич: тренер сказал кайфовать от игры, но при этом не терять голову

Волейболист уфимского «Урала» Андрей Титич и игрок московского «Динамо» Павел Круглов поделились впечатлениями от матча их команд в 25-м туре российской Суперлиги. Столичная команда проиграла со счётом 2:3 (22:25, 25:21, 25:17, 21:25, 13:15).

«Раз на площадке «Динамо» смогли довести до пятой партии, то надо было отдать все силы и эмоции. Мы приехали без права на ошибку, но, с другой стороны, все понимают разницу в уровне в гостях против сильной команды. Тренер сказал получать удовольствие, кайфовать от игры и при этом не терять голову. Во второй и третьей партиях у нас не всё получалось, но потом собрались, и всё получилось. С приходом Сиденко в команду мы стали чуть более дисциплинированнее во всём — в быту, на площадке», — цитирует Титича официальный сайт ВФВ.



«В пятом сете немного больше ошиблись, партия короткая. Кто меньше ошибается, тот выигрывает. Проигрывать никто не хочет, и мы настраивались на матч. Какие-то мысли присутствуют об Италии, об ответной игре. Постараемся в Италии исправиться и сыграть без своих ошибок. В Лиге чемпионов совершенно другие игры и по настрою, и по командам, но я надеюсь, что нам удастся сыграть на выезде так же хорошо, как и здесь, и при этом чуть больше повезёт», — сказал Круглов.

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, «Урал» — восьмое.