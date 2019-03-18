Земчёнок: победа над «Локомотивом» дорого нам обошлась

Капитан белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9).



«К концу сезона уже накопилась определённая усталость, не только физическая, но и эмоциональная, психическая. Все понимают, что впереди ещё важные игры с итальянцами. Так что победа дорого нам обошлась, учитывая, что первую партию мы провалили и пришлось прилагать сверхусилия именно психологические, чтобы вернуться снова в игру.

Проблема была в том, что за одной ошибкой следовал целый град других ошибок, а не исправление. Хорошо, что в пятой партии смогли собраться, забыть всё то, что было», — приводит слова Земчёнка официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Белогорье» занимает пятое место, «Локомотив» — шестое.