Толочко: надеемся, к матчу со «Скрой» Камехо полностью восстановится

Старший тренер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Толочко и центральный блокирующий Сергей Червяков прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0.



«Вернулся в строй Ореол Камехо. Надеемся, к игре с поляками он восстановится полностью. Вообще, мы очень довольны тем, как вошли в игру ребята, долго не имевшие игровой практики. Одержана хорошая командная победа. Ну и Грозер, конечно, как обычно, очень помог своей результативностью и надёжностью в концовках», — приводит слова Толочко официальный сайт ВФВ.



«Тренеры делали много замен. В итоге – победа 3:0 над непростым и неуступчивым соперником, и это очень хороший результат. Показали хорошую командную работу, перед важнейшей игрой в Лиге чемпионов это очень важно», — сказал Червяков.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Газпром-Югра» — девятое.

20 марта «Зенит» проведёт ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с польской «Скрой». В первой игре российская команда уступила в четырёх сетах.