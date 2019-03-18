Янутов: «Енисей» мог победить казанский «Зенит»

Либеро красноярского «Енисея» Александр Янутов прокомментировал поражение в матче 25-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 2:3 (25:18, 32:34, 25:20, 19:25, 12:15).



«Казань вышла вторым составом, хотя мы думали, что сначала появится основа, а потом подключат резервистов. Мы сконцентрировались на победе, повели сразу, но во второй партии провалили начало, а потом немного не повезло. Играли равно, играли эмоционально. Где-то не повезло, где-то класс «Зенита» сказался. Но игрой мы довольны. Взяли необходимое нам очко, хотя мы могли выиграть», — приводит слова Янутова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Зенит» занимает 1-е место, «Енисей» — 10-е.