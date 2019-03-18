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По два клуба мужской и женской Суперлиги оштрафованы на 200 тыс. рублей

По два клуба мужской и женской Суперлиги оштрафованы на 200 тыс. рублей
Волейбол / Суперлига мужчины

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушения «Положения о чемпионате России 2019 года» на женские клубы «Динамо» (Краснодар), «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Протон-Саратов», а также на мужские клубы «Ярославич» (Ярославль) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) были наложены штрафные санкции.

Краснодарское «Динамо» и «Протон-Саратов» нарушили п. 2.11 «Положения» и были оштрафованы на 200 тыс. рублей.

«На всех играх чемпионата России 2019 года среди команд Суперлиги обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на клуб-хозяин», — говорится в пункте 2.11 «Положения».

«Ярославич» и «Югра-Самотлор» нарушили п. 2.12: «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клубы оштрафованы на 200 тыс. рублей.

«Динамо-Метар» было оштрафовано на 40 тыс. рублей.

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