Спиридонов: доволен, что наконец-то сыграл первую пятихаточку от а до я

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата России с красноярским «Енисеем» (3:2). Спиридонов без замен отыграл все пять сетов и набрал 21 очко, установив личный рекорд результативности сезона.

«Доволен, что наконец-то сыграл первую пятихаточку от а до я. Вроде показал неплохие цифры. 60% приёма, 50% идеального, 53% эффективности в атаке – такие цифры в моём амплуа показывают игроки топ-уровня.

Почему сразу после финального свистка побежал к Александру Янутову? Саша всю игру просил меня, чтобы я в него бил. Я старался, чтобы он уставал. Мы с ним хорошие друзья, поэтому после игры я пошёл к нему и обнял», – приводит слова Спиридонова «Спорт Бизнес Online».

Янутов: «Енисей» мог победить казанский «Зенит»