Выброшенные рыболовные сети будут перерабатывать в волейбольные

Выброшенные рыболовные сети будут перерабатывать в сетки для игры в пляжный волейбол на американском побережье, сообщает ВВС. Экологический проект Good Net, поддержанный Международной федерацией волейбола, был запущен в минувшие выходные на пляже Копакабана, где проходил турнир по пляжному волейболу во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ежегодно в океане обнаруживается около 640 тысяч тонн рыболовного оборудования, что создает опасность для жизни моря. В потерянных, забытых и выброшенных рыболовных сетях только вдоль западного побережья Соединенных Штатов ежегодно запутываются в среднем 70 крупных китов.

Экологическую инициативу Good Net надеются распространить по всему миру – в странах, где проходят соревнования под эгидой FIVB.