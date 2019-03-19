У российских клубов не будет ограничений по числу белорусов в заявке на сезон

Всероссийская федерация волейбола уведомила клубы Суперлиги и Высшей лиги «А» об изменениях пункта регламента, касающегося статуса легионеров. В связи с поправками Министерства спорта РФ в приказ о спортсменах-гражданах Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь», у российских клубов не будет ограничений по числу белорусских волейболистов в заявке на сезон, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Оплата взносов за белорусских спортсменов будет производиться как за российских спортсменов.



В чемпионате России сохранится схема «4 россиянина + 2 нероссиянина на площадке», но клубы смогут проводить ротацию легионеров за счёт белорусских игроков.

В нынешнем розыгрыше Суперлиги выступают три белорусских волейболиста – блокирующий Сергей Бусел («Нова»), диагональные Родион Мискевич («Урал») и Артур Удрис («Факел»).