Алекно: матч в Польше отнял у нас очень много сил

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с польским «Гданьском». Игра состоится в столице Татарстана сегодня, 19 марта. На выезде «Зенит» победил в пяти партиях.

«У „Гданьска“ хорошие игроки. Кроме того, в первой встрече мы не сыграли на своём лучшем уровне. Матч в Польше отнял у нас очень много энергии и сил. Главная задача была перезарядить команду. Именно поэтому с „Енисеем“ сыграл второй состав. Команда провела отличный матч и здорово выполнила свою работу». — приводит слова Алекно официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Подопечные Алекно являются действующими победителями Лиги чемпионов. Финал соревнований пройдёт в Берлине 18 мая.



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