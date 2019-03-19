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Вольвич: феминизм придумали обиженные женщины. Без обид

Вольвич: феминизм придумали обиженные женщины. Без обид
Волейбол / Суперлига мужчины

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич в своём «инстаграме» ответил на ряд вопросов болельщиков. В частности, волейболист рассказал об отношении к феминизму: «Его придумали обиженные женщины. Без обид».

На вопрос о том, что входит в его меню накануне ответственных игр, Артём ответил: «Никакой тяжёлой пищи, хотя бывает всякое, но стараюсь следить. Овощи, макароны, курица – стандарт для меня. Сладкое обожаю, особенно всё, что связано с шоколадом. Люблю готовить креветки в сладком соусе».

Вольвич также признался, что негативно относится к ставкам на спорт: «Считаю, что это абсолютно бестолковое занятие. В казино поставить на чёрное или красное – шансов и то больше».

Артёма спросили, в какой из итальянских клубов он хотел бы перейти. Вольвич назвал «Трентино».

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