Анастази: звёзды «Зенита» готовятся к сражению, мы тоже

Главный тренер польского «Гданьска» Андреа Анастази поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с казанским" Зенитом". Встреча состоится в столице Татарстана сегодня, 19 марта. В первой игре команда Владимира Алекно выиграла в пяти партиях.

«Я не очень доволен итогом первой игры, потому что мы были близки к победе над столь большим клубом, как Казань. Для нашего маленького клуба участие в Лиге чемпионов — это прекрасная возможность.

Прошлый сезон получился отличным, но с того времени наш состав заметно изменился, появилось много новых игроков. Тем не менее мы демонстрируем отличный волейбол, в том числе и в противостоянии с «Зенитом». К сожалению, в первой игре соперник оказался сильнее. Их звёзды готовятся к крупному сражению, мы тоже", — цитирует Анастази официальный сайт ЕКВ.

Казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.