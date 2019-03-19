Константинов: мы играли в два часа ночи по нашему времени, это не фэйр-плей

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение в матче 25-го тура мужской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 2:3 (25:18, 21:25, 20:25, 25:13, 9:15).

«Поздно вернули свою игру, а потом снова её потеряли. Наверное, сказалось, что мы играли в два часа ночи по нашему времени. Спасибо «Белогорью», что назначили игру на восемь часов вечера. Нам у себя тоже неудобно играть в четыре часа, так сделала федерация, но мы хоть играем днём, а не ночью. Это не извинения, но это не фэйр-плей», – приводит слова Константинова «БелПресса».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает пятое место, «Локомотив» — шестое. Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.