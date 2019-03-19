Ковач: если Константинов думает, что дело в переносе, значит всё сделано верно

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9).

«После проигранной партии сделали выводы и заиграли по-другому, провели хорошую работу. Мы выиграли у хорошей команды, даже не показывая нашего топ-волейбола. Если их тренер думает, что проблема в переносе времени, то значит, что мы всё сделали правильно», – приводит слова Ковача «БелПресса».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает пятое место, «Локомотив» — шестое. Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.

В заключительном туре «Локомотив» сыграет с «Факелом» (Новый Уренгой), а «Белогорье» — с «Новой» (Новокуйбышевск).