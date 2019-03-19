Петрич: уверен, что в плей-офф «Белогорье» будет смотреться лучше

Волейболист белгородского «Белогорья» Неманья Петрич прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:2 (18:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:9).



«Мы временами хорошо играли на блоке и на подаче, есть над чем работать и что добавлять. Уверен, что в плей-офф команда будет смотреться лучше. У нас было мало времени, чтобы посмотреть на свои ошибки и поработать над ними, на этой неделе у нас это получилось», – приводит слова Петрича «БелПресса».

В турнирной таблице «Белогорье» занимает пятое место, «Локомотив» — шестое. Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.



В заключительном туре «Локомотив» сыграет с «Факелом» (Новый Уренгой), а «Белогорье» — с «Новой» (Новокуйбышевск).

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