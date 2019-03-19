Червяков: обещаю, что приложим все силы для победы над «Скрой»

Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Сергей Червяков прокомментировал победу в матче 25-го тура российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0. В этой встрече он набрал 11 очков при 73% реализации атак.

«Не имеет никакого смысла говорить о своей статистике, никогда этого не делаю. Самое важное – команда победила. Выиграли за счёт командной игры. Тренерский штаб делал много замен, и все выходившие на площадку ребята внесли свой вклад в победу. Соперник был неуступчивый – тем ценнее победа. Мы проявили характер, особенно во второй партии», — цитирует Червякова официальный сайт клуба.

Сергей также поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с польской «Скрой». В первой встрече подопечные Александра Климкина уступили в четырёх партиях. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге завтра, 20 марта.



«В первой игре у нас мало что получилось. Надеюсь, при поддержке наших замечательных болельщиков сыграем гораздо лучше. Обещаю, что приложим все силы для победы», — сказал Червяков.

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