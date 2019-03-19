Казанский «Зенит» победил «Гданьск» в «золотом» сете и вышел в полуфинал ЛЧ

В ответном четвертьфинальном матче волейбольной Лиги чемпионов казанский «Зенит» на своей площадке проиграл польскому «Гданьску» со счётом 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:17). Победитель противостояния был определён в «золотом» сете, где российский клуб переиграл соперника — 15:12.

В первой встрече «Зенит» в Польше на тай-брейке одержал победу со счётом 3:2 (25:19, 23:25, 25:23, 23:25, 15:13).

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Четвертьфинал. Ответный матч

«Зенит» (Казань, Россия) — «Гданьск» (Польша) — 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:17). «Золотой» сет — 15:12.

Напомним, в других четвертьфинальных матчах московское «Динамо» встречается с итальянским клубом «Любе Чивитанова», а санкт-петербургский «Зенит» — с польской «Скрой».



Финал мужской Лиги чемпионов состоится в Берлине (Германия) 18 мая.



Казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.