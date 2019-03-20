«Конельяно» и «Фенербахче» составили первую полуфинальную пару женской ЛЧ

Итальянский «Конельяно» и турецкий «Фенербахче» пробились в полуфинал женской Лиги чемпионов.

«Конельяно» в первой встрече на своей площадке проиграл турецкому «Экзачибаши» со счётом 0:3 (21:25, 25:27, 22:25), однако в ответном матче сумел выиграть в Стамбуле — 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:21). Судьба противостояния решалась в «золотом сете». Сильнее оказался итальянский клуб — 15:10.

Итальянский «Скандиччи» в первом матче проиграл турецкому «Фенербахче» со счётом 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 21:25). В ответной встрече стамбульский коллектив оказался сильнее на тай-брейке — 3:2 (19:25, 26:28, 25:22, 25:17, 15:8).

В полуфинале «Конельяно» сыграет с «Фенербахче».

Действующим победителем Лиги чемпионов является турецкий «Вакифбанк».