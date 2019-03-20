Алекно: после 0:2 думал, что ошибся, дав основе отдохнуть в матче с «Енисеем»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче коллектив из столицы Татарстана на выезде победил польский «Гданьск» в пяти сетах. В домашнем матче «Зенит» проиграл на тай-брейке, но сумел одолеть соперника в «золотом» сете — 15:12.

«Выдержали! Хотя сыграли отвратительно в техническом плане. Огромное количество ошибок на подаче. Против любой команды нельзя так плохо подавать. Думаю, это психология. Мы не работаем меньше, игроки опытные, но давление сказывается. Надеюсь, потом будет лучше.



После 0:2 думал, что ошибся, дав основным игрокам отдохнуть в матче с «Енисеем», но теперь понимаю, что, возможно, этот отдых помог парням в затяжном и напряжённом матче. Психологическое давление, безусловно, повлияло на результат. От нас все ждут побед. Соперник же играл на кураже. Мы проявили характер, такие победы пойдут на пользу. Значит, мы ещё живём, умеем бороться, побеждать. Посмотрите, что команда творила в защите, игроки разбивались. Мы не можем их обвинить в том, что они не хотели выиграть или недооценили соперника», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Казанский «Зенит» победил «Гданьск» в «золотом» сете и вышел в полуфинал ЛЧ