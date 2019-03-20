Анастази — о дороге в Казань: мамма мия! Это была настоящая драма

Главный тренер польского «Гданьска» Андреа Анастази рассказал, с каким трудностями команда добиралась до Казани на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с местным «Зенитом».



«Наша дорога до Казани – это настоящая драма. В субботу мы 6 часов возвращались на автобусе с гостевой встречи с «Радомом», добравшись до Гданьска в два часа ночи. Мы побыли дома 7 часов, немного поспали и на автобусе поехали до Калининграда. Проблема в том, что нам надо было пройти границу, а для этого всегда необходимо приезжать заранее. Всё хорошо, мы дождались перелёта до Санкт-Петербурга. Там подождали ещё три часа и полетели в Казань, прилетев в понедельник в три часа ночи. Мамма мия! Очень непростое путешествие, но сейчас всё ок», – цитирует Анастази «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на ZTV.

«Гданьск» на выезде одолел «Зенит» в пяти сетах, но в «золотой» партии сильнее оказалась команда Владимира Алекно — 15:12.